İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Peşəkar Futbol Liqasının rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    • 17 noyabr, 2025
    • 16:57
    Peşəkar Futbol Liqasının rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb

    Peşəkar Futbol Liqasının icraçı direktoru Zaur Hacı-Məhərrəmov UEFA-dan təyinat alıb.

    "Report" qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində keçiriləcək "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Atalanta" (İtaliya) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma noyabrın 26-da baş tutacaq.

    Zaur Hacı-Məhərrəmov Peşəkar Futbol Liqası UEFA Çempionlar Liqası

    Son xəbərlər

    17:09

    "Aqrar Məşvərət Şurası" İctimai Birliyinin növbəti iclası keçirilib

    ASK
    17:07
    Foto

    Ramin Məmmədov Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Din
    17:06

    Dorin Boqdan-Martin: "Azərbaycan rəqəmsal sahədə sürətlə inkişaf edən regional mərkəzə çevrilir"

    İKT
    17:04

    "Sabah"ın akademiyasında uşaq hüquqlarının qorunması mövzusunda seminar keçirilib

    Futbol
    17:04

    "Finoko" BOKT kreditorlarına müraciət edib

    Maliyyə
    17:01

    ITU Azərbaycanla texnologiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

    İKT
    16:57

    Peşəkar Futbol Liqasının rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:57

    Axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə gətirilib

    Xarici siyasət
    16:55

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Şəfəq-Asiman" yatağında kəşfiyyatın növbəti mərhələsinə hazırlaşırıq"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti