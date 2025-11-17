Peşəkar Futbol Liqasının rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb
Futbol
- 17 noyabr, 2025
- 16:57
Peşəkar Futbol Liqasının icraçı direktoru Zaur Hacı-Məhərrəmov UEFA-dan təyinat alıb.
"Report" qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində keçiriləcək "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Atalanta" (İtaliya) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.
Qeyd edək ki, qarşılaşma noyabrın 26-da baş tutacaq.
