    "Partizan"ın baş məşqçisi postundan qovulub

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 16:17
    Partizanın baş məşqçisi postundan qovulub

    Serbiyanın "Partizan" klubu baş məşqçisi Nenad Stoyakoviçin istefaya göndərildiyini elan edib.

    "Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, mütəxəssis "Srvena Zvezda"ya məğlubiyyətdən (0:3) sonra vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb.

    Komandada baş məşqçi vəzifəsinin icrası müvəqqəti olaraq Damir Çakara həvalə edilib.

    Qeyd edək ki, "Partizan" hazırda 24 turdan sonra 2-ci pillədə qərarlaşıb və lider "Srvena Zvezda"dan 4 xal geri qalır.

