"Partizan"ın baş məşqçisi postundan qovulub
Futbol
- 23 fevral, 2026
- 16:17
Serbiyanın "Partizan" klubu baş məşqçisi Nenad Stoyakoviçin istefaya göndərildiyini elan edib.
"Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, mütəxəssis "Srvena Zvezda"ya məğlubiyyətdən (0:3) sonra vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb.
Komandada baş məşqçi vəzifəsinin icrası müvəqqəti olaraq Damir Çakara həvalə edilib.
Qeyd edək ki, "Partizan" hazırda 24 turdan sonra 2-ci pillədə qərarlaşıb və lider "Srvena Zvezda"dan 4 xal geri qalır.
