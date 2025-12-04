Ömər Paşayevin AFFA-dakı vəzifəsindən ayrılmasının səbəbi bəlli olub
Futbol
- 04 dekabr, 2025
- 13:57
Ömər Paşayevin AFFA Hakimlər Departamentinin rəhbəri vəzifəsindən ayrılmasının səbəbi bəlli olub.
O, bu barədə "Report"a açıqlama verib.
Keçmiş hakim şəxsi işləri ilə əlaqədar bu addımı atdığını söyləyib:
"Öz istəyimlə bu vəzifədən ayrılmışam. Burada başqa səbəb yoxdur. Şəxsli işlərimlə əlaqədar bu qərarı verdim".
Ö.Paşayev hakim-inspetor kimi fəaliyyətini davam etdirəcəyini də diqqətə çatdırıb.
Qeyd edək ki, Ömər Paşayev 2024-cü ildən bu vəzifəni icra edib.
