Haqqımızda

Ölkə çempionatlarında bu il ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb - SİYAHI

Ölkə çempionatlarında bu il ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb - SİYAHI Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) ilin geridə qalan doqquz ayı ərzində milli çempionatlarda ən çox qol vurmuş oyunçuların siyahısını açıqlayıb.
Futbol
2 Oktyabr , 2023 11:05
Ölkə çempionatlarında bu il ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb - SİYAHI

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) ilin geridə qalan 9 ayı ərzində milli çempionatlarda ən çox qol vuran oyunçuların siyahısını açıqlayıb.

“Report” qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Almaniyanın “Bavariya” klubunda çıxış edən Harri Keyn və Türkiyənin “Qalatasaray” klubunun hücumçusu Mauro İkardi hərəyə 25 qola imza atıblar.

Lakin çempionatın reytinqinə görə Keyn birinci pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, siyahıya dünyanın ən yüksək reytinqli 100 çempionatında çıxış edən oyunçular salınır. Azərbaycan Premyer Liqasından heç kim 20 qol səddini keçə bilməyib.

Futbolçu

Qollar

Ölkəsi

Klubu

1

Harri Keyn

25

İngiltərə

“Tottenhem”, “Bavariya” (Almaniya)

2

Mauro İkardi

25

Argentina

“Qalatasaray” (Türkiyə)

3

Kriştianu Ronaldu

24

Portuqaliya

“Əl-Nəsr” (Səudiyyə Ərəbistanı)

4

Barnabas Varqa

24

Macarıstan

“Paks”, “Ferentsvaroş”

5

German Kano

23

Argentina

“Fluminense” (Braziliya)

6

Erlinq Holann

23

Norveç

“Mançester Siti” (İngiltərə)

7

Lautaro Martines

23

Argentina

“İnter” (İtaliya)

8

Kilian Mbappe

23

Fransa

PSJ

9

Santyaqo Ximenes

23

Meksika

“Feyenoord” (Niderland)

10

Dominik Ştolts

23

Almaniya

“Svift Hesperange” (Luksemburq)

11

Viktor Osimxen

22

Nigeriya

“Napoli” (İtaliya)

12

Amal Pelleqrino

22

Norveç

“Budye-Qlimt”

13

Santyaqo Cordana

22

Argentina

“Qarkilaso” (Peru)

14

Maykl Olunqa

22

Keniya

“Əl-Duhail” (Qətər)

15

Uqo Kuypers

21

Belçika

“Gent”

16

Albion Rahmani

21

Kosovo

“Ballkani”, “Rapid” (Rumaniya)

17

Ayron del Valle

21

Kolumbiya

“Selanqor” (Malayziya)
Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu auditor seçib
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu auditor seçib
25 Sentyabr , 2023 17:11
Kürdəmirdə evdə baş verən yanğında xəsarətlər alan ər-arvad vəfat edib
Kürdəmirdə evdə baş verən yanğında xəsarətlər alan ər-arvad vəfat edib
26 Sentyabr , 2023 09:54
Napolinin baş məşqçisi növbəti dəfə dəyişə bilər
"Napoli"nin baş məşqçisi növbəti dəfə dəyişə bilər
26 Sentyabr , 2023 15:26
Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib
FotoAzərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib
27 Sentyabr , 2023 12:00
Türkiyə Sığorta Birliyi: Şirkətlərimiz Azərbaycan bazarına daxil olmaq istəyir
Türkiyə Sığorta Birliyi: "Şirkətlərimiz Azərbaycan bazarına daxil olmaq istəyir"
27 Sentyabr , 2023 15:50
İlham Əliyev “Cahangirbəyli” Su Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev “Cahangirbəyli” Su Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB
28 Sentyabr , 2023 19:07
Avstriya yığmasının 7 futbolçusu Azərbaycanla oyunöncəsi zədəli duruma düşüb
Avstriya yığmasının 7 futbolçusu Azərbaycanla oyunöncəsi zədəli duruma düşüb
28 Sentyabr , 2023 17:01
Sahibə Qafarova Parlament Spikerlərinin Avropa Konfransının açılış mərasimində iştirak edib
FotoSahibə Qafarova Parlament Spikerlərinin Avropa Konfransının açılış mərasimində iştirak edib
28 Sentyabr , 2023 21:49
Ermənistan ordusunun zabiti yol qəzasında ölüb
Ermənistan ordusunun zabiti yol qəzasında ölüb
29 Sentyabr , 2023 13:35
İlham Əliyev: Bizə qarşı etnik təmizləmə, işğal və ərazilərimizin məhvi həyata keçirilib
İlham Əliyev: "Bizə qarşı etnik təmizləmə, işğal və ərazilərimizin məhvi həyata keçirilib"
29 Sentyabr , 2023 14:15

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi