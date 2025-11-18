İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Neymarın ailəsinə məxsus şirkət Pelenin brend hüquqlarını satın alıb

    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 12:18
    Neymarın ailəsinə məxsus şirkət Pelenin brend hüquqlarını satın alıb

    "Santos"un hücumçusu Neymarın atasına məxsus şirkət Braziliya millisinin əfsanəvi futbolçusu Pelenin brend hüquqlarını 18 milyon dollara satın alıb.

    "Report" UOL-a istinadən xəbər verir ki, şirkət Pelenin təsvirlərinin, tarixi arxivlərinin və kommersiya hüquqlarının sahibi olub.

    Sövdələşmə barədə rəsmi açıqlamanın yaxın günlərdə veriləcəyi gözlənilir.

    Qeyd edək ki, Pele Braziliya millisinin heyətində üç qat dünya çempionu olub. Hücumçu karyerasının böyük hissəsini məhz "Santos"da keçirib. Keçmiş futbolçu 2022-ci ildə, 82 yaşında dünyasını dəyişib.

    Pele Neymar "Santos" klubu Braziliya millisi

    Son xəbərlər

    12:54
    Foto
    Video

    Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    12:46

    Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    12:45

    Con DiPirro: TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir

    Xarici siyasət
    12:40
    Foto

    "AzerGold"un təşəbbüsü ilə Göygöldə interaktiv kitab köşkü istifadəyə verilib

    Sənaye
    12:40

    Ekspert: Vaşinqtondakı sammit Bakı və İrəvan danışıqlarının kulminasiyası olub

    Xarici siyasət
    12:36

    Maya Bitadze: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində irəliləyiş regional sabitlik üçün real fürsətdir

    Region
    12:35

    Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizlərində yük daşınması 2 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    12:34

    Naxçıvan şəhərinə istilik verilib

    İnfrastruktur
    12:31
    Foto

    Köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti