Neymarın ailəsinə məxsus şirkət Pelenin brend hüquqlarını satın alıb
Futbol
- 18 noyabr, 2025
- 12:18
"Santos"un hücumçusu Neymarın atasına məxsus şirkət Braziliya millisinin əfsanəvi futbolçusu Pelenin brend hüquqlarını 18 milyon dollara satın alıb.
"Report" UOL-a istinadən xəbər verir ki, şirkət Pelenin təsvirlərinin, tarixi arxivlərinin və kommersiya hüquqlarının sahibi olub.
Sövdələşmə barədə rəsmi açıqlamanın yaxın günlərdə veriləcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, Pele Braziliya millisinin heyətində üç qat dünya çempionu olub. Hücumçu karyerasının böyük hissəsini məhz "Santos"da keçirib. Keçmiş futbolçu 2022-ci ildə, 82 yaşında dünyasını dəyişib.
