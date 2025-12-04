İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Neymar uzun müddətdən sonra het-trik edib

    Futbol
    • 04 dekabr, 2025
    • 09:27
    Neymar uzun müddətdən sonra het-trik edib

    Braziliyanın "Santos" klubunda çıxış edən Neymar uzun müddətdən sonra het-trik edib.

    "Report" xəbər verir ki, 33 yaşlı hücumçu A Seriyasının 37-ci turunda "Yuventude"ni məğlub etdikləri matçda (3:0) bütün qolların müəllifi olub.

    Forvard sonuncu dəfə 2022-ci ilin aprelində, Fransa təmsilçisi PSJ-də çıxış edərkən "Klermon"la qarşılaşmada bunu bacarıb.

    Qeyd edək ki, Neymar bu mövsüm "Santos" forması ilə 29 matçda 11 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Daha əvvəl onun sol dizindən zədə aldığı və bu səbəbdən mövsümün qalan hissəsini buraxacağı deyilirdi. Lakin oyunçu sonradan zədəsinin ciddi olmadığını bildirib.

    Neymar het-trik "Santos" klubu "Yuventude" PSJ

