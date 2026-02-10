"Neftçi" yeni futbolçusunun transferini açıqlayıb
Futbol
- 10 fevral, 2026
- 13:14
"Neftçi" 2026-cı ildə ilk transferini həyata keçirib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Braziliyalı hücumameyilli yarımmüdafiəçi Breno Almeyda ilə 2.5 illik müqavilə bağlanıb.
27 yaşlı futbolçunun sonuncu klubu Kipr təmsilçisi "Etnikos" olub. O, Braziliya, Səudiyyə Ərəbistanı və Malta liqalarında da oynayıb.
Qeyd edək ki, B.Almeyda 2024-cü ilin yayından çıxış etdiyi "Etnikos"un heyətində bu mövsüm 14 rəsmi oyunda meydana çıxıb, 3 qol və 5 məhsuldar ötürmə müəlllifi olub.
Son xəbərlər
13:35
Lamiyə Vəliyeva Azərbaycan rekorduna imza atıbFərdi
13:29
Lukaşenko: Sərhədlərimizdə, xüsusilə Polşa tərəfindən hərbi fəallığın artırılması narahatlıq doğururDigər ölkələr
13:27
Peskov: Ukrayna üzrə danışıqların bərpasına ümid edirikDigər ölkələr
13:26
MM uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
13:25
"Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
13:14
"Neftçi" yeni futbolçusunun transferini açıqlayıbFutbol
13:10
Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə tətil elan edibDigər ölkələr
13:07
Alen Simonyan: ABŞ-nin vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaqRegion
13:07