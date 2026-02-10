İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Neftçi" yeni futbolçusunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 10 fevral, 2026
    • 13:14
    Neftçi yeni futbolçusunun transferini açıqlayıb

    "Neftçi" 2026-cı ildə ilk transferini həyata keçirib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Braziliyalı hücumameyilli yarımmüdafiəçi Breno Almeyda ilə 2.5 illik müqavilə bağlanıb.

    27 yaşlı futbolçunun sonuncu klubu Kipr təmsilçisi "Etnikos" olub. O, Braziliya, Səudiyyə Ərəbistanı və Malta liqalarında da oynayıb.

    Qeyd edək ki, B.Almeyda 2024-cü ilin yayından çıxış etdiyi "Etnikos"un heyətində bu mövsüm 14 rəsmi oyunda meydana çıxıb, 3 qol və 5 məhsuldar ötürmə müəlllifi olub.

    Breno Almeyda Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    13:35

    Lamiyə Vəliyeva Azərbaycan rekorduna imza atıb

    Fərdi
    13:29

    Lukaşenko: Sərhədlərimizdə, xüsusilə Polşa tərəfindən hərbi fəallığın artırılması narahatlıq doğurur

    Digər ölkələr
    13:27

    Peskov: Ukrayna üzrə danışıqların bərpasına ümid edirik

    Digər ölkələr
    13:26

    MM uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    13:25

    "Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:14

    "Neftçi" yeni futbolçusunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    13:10

    Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə tətil elan edib

    Digər ölkələr
    13:07

    Alen Simonyan: ABŞ-nin vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaq

    Region
    13:07

    Neymar zədəsini sağaldıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti