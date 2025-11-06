İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 11:40
    Neftçi klubu 2500 manat cərimələnib

    AFFA İntizam Komitəsi "Neftçi" klubunu cərimələyib.

    "Report"un məlumatına görə, buna Misli Premyer Liqasının X turunda "Kəpəz"lə matçın 75-ci dəqiqəsində meydana kənar şəxsin daxil olması səbəb olub.

    "Ağ-qaralar" bu səbəbdən 2500 manat ziyana düşüb.

    Gəncə təmsilçisi isə sözügedən qarşılaşmada 5 futbolçusu sarı vərəqə aldığına görə 700 manat ödəyəcək.

    "Turan Tovuz" "Şamaxı" ilə dueldə 4 oyunçusu sarı vərəqə aldığı üçün, "Sumqayıt" isə "Araz-Naxçıvan"la görüşdə eyni hal yaşandığna görə 700 manat cərimələnib.

