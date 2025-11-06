"Neftçi" klubu 2500 manat cərimələnib
Futbol
- 06 noyabr, 2025
- 11:40
AFFA İntizam Komitəsi "Neftçi" klubunu cərimələyib.
"Report"un məlumatına görə, buna Misli Premyer Liqasının X turunda "Kəpəz"lə matçın 75-ci dəqiqəsində meydana kənar şəxsin daxil olması səbəb olub.
"Ağ-qaralar" bu səbəbdən 2500 manat ziyana düşüb.
Gəncə təmsilçisi isə sözügedən qarşılaşmada 5 futbolçusu sarı vərəqə aldığına görə 700 manat ödəyəcək.
"Turan Tovuz" "Şamaxı" ilə dueldə 4 oyunçusu sarı vərəqə aldığı üçün, "Sumqayıt" isə "Araz-Naxçıvan"la görüşdə eyni hal yaşandığna görə 700 manat cərimələnib.
