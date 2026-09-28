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    "Murov Az Terminal" Asiyat Abuyevanı heyətinə qatıb

    Futbol
    • 28 sentyabr, 2026
    • 17:41
    Murov Az Terminal Asiyat Abuyevanı heyətinə qatıb

    Azərbaycanlı libero Asiyat Abuyeva "Murov Az Terminal" voleybol klubunun heyətinə qoşulub.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Onunla müqavilənin müddəti yeni mövsümü əhatə edəcək.

    Asiyat Abuyeva Murov Az Terminal VK
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