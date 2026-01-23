Mirça Luçeskunun vəziyyəti ağırlaşıb

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Rumıniya millisinin baş məşqçisi Mirça Luçeskunun vətənində yerləşdirildiyi xəstəxanada vəziyyəti ağırlaşıb.

    "Report" "ProSport"a istinadən xəbər verir ki, 80 yaşlı mütəxəssisin 2025-ci ilin sonunda ürəyində yaranan problemlər soyuqdəymə nəticəsində daha da kəskinləşib.

    Səhhətindəki problemlər səbəbindən Luçesku Rumıniya klublarının Antalyadakı təlim-məşq toplanışını buraxmalı olub. Milliyə namizədləri izləmək üçün Türkiyəyə yollanmağı planlaşdırsa da, hazırda xəstəxanada olan təcrübəli mütəxəssisin durumunun ağırlaşdığı vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, M.Luçesku 2024-cü ildən Rumıniya millisini çalışdırır.

