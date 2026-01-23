Mirça Luçeskunun vəziyyəti ağırlaşıb
Futbol
- 23 yanvar, 2026
- 11:12
Rumıniya millisinin baş məşqçisi Mirça Luçeskunun vətənində yerləşdirildiyi xəstəxanada vəziyyəti ağırlaşıb.
"Report" "ProSport"a istinadən xəbər verir ki, 80 yaşlı mütəxəssisin 2025-ci ilin sonunda ürəyində yaranan problemlər soyuqdəymə nəticəsində daha da kəskinləşib.
Səhhətindəki problemlər səbəbindən Luçesku Rumıniya klublarının Antalyadakı təlim-məşq toplanışını buraxmalı olub. Milliyə namizədləri izləmək üçün Türkiyəyə yollanmağı planlaşdırsa da, hazırda xəstəxanada olan təcrübəli mütəxəssisin durumunun ağırlaşdığı vurğulanıb.
Qeyd edək ki, M.Luçesku 2024-cü ildən Rumıniya millisini çalışdırır.
Son xəbərlər
11:27
"Barselona"nın sabiq futbolçusu "Yuventus"a keçə bilərFutbol
11:27
Ötən il Azərbaycanın Çexiyaya ixrac etdiyi neftin həcmi açıqlanıbEnergetika
11:26
NATO Azərbaycanla təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməyə hazırdırXarici siyasət
11:24
Gürcüstanda siyasi birlik lideri azadlığa buraxılıbRegion
11:17
Zahid Oruc: Sərhəd kəndlərin inkişafı ilə bağlı ayrıca dövlət proqramına ehtiyac varDaxili siyasət
11:14
Azərbaycan "Menzies Aviation"lə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibBiznes
11:12
Mirça Luçeskunun vəziyyəti ağırlaşıbFutbol
11:11
NATO Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə yeni xüsusi nümayəndəsini təyin edibXarici siyasət
11:10