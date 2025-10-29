Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında mövsümə start verilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 09:46
    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında yeni mövsümə start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk günündə 4 oyun keçirilib.

    "Aznur" "Star Bakı"ya heç bir şans verməyib - 18:2. "Atəşgah Suraxanı" "Lənkəran"ı (5:4), "DİN İdman Cəmiyyəti" "Bakı 145"i (5:3) məğlub edib. "Sumqayıt" - "Buxar" duelində isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

    Qeyd edək ki, I turun növbəti 4 oyunu bu gün baş tutacaq.

