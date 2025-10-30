Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında ilk tura yekun vurulub
Futbol
- 30 oktyabr, 2025
- 10:36
Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında ilk tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə 4 qarşılaşma baş tutub.
Bakı Tennis Akademiyasının meydançasında keçirilən görüşlərdə "Qalaksi" "Cənub Storm"u (6:1), "Lerik Əvilə" "Borçalı"nı (4:0), "Zirə" "Birbaşa Bakı"nı (2:1), "Siyəzən" isə "Gənclərbirliyi"ni (5:0) məğlub edib.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən matçlarında "Aznur" "Star Bakı"nı (18:2), "Atəşgah Suraxanı" "Lənkəran"ı (5:4), "DİN İdman Cəmiyyəti" "Bakı 145"i (5:3) üstələyib. "Sumqayıt" - "Buxar" duelində isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.
Son xəbərlər
11:45
Azərbaycan və Misir pul nişanlarının istehsalını müzakirə edibMaliyyə
11:41
Foto
I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
11:41
Video
Azad olunmuş rayonlarda fləşmob hazırlanıbQarabağ
11:38
Ermənistan və Almaniya müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcəkRegion
11:38
Bu ilin üçüncü rübündə Gürcüstanı 3 milyon turist ziyarət edibRegion
11:37
"Çelsi" iki məşhur qapıçıdan birini heyətinə cəlb etmək istəyirFutbol
11:33
Vüqar Qurbanov: Ölkə üzrə 45 tibb müəssisəsində növbə terminalı quraşdırılıbSağlamlıq
11:28
MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan edibMedia
11:26