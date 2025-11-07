İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    07 noyabr, 2025
    Milan Almaniya klubunun qapıçısı ilə maraqlanır

    İtaliyanın "Milan" klubu Almaniya təmsilçisi "Frayburq"un qapıçısı Noah Atubolu ilə maraqlanır.

    "Report" "Calciomercato" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı qolkiperin yayda heyətə cəlb olunacağı gözlənilir.

    Fransalı qapıçı Mayk Menyanın "Milan"la müqaviləsinin müddəti mövsümün sonunda başa çatacaq. Tərəflər yeni sözləşmə ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər.

    Qeyd edək ki, Atubolu cari mövsüm Bundesliqada meydana çıxdığı doqquz matçın 3-də qapısını toxunulmaz saxlayıb.

