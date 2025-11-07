"Milan" Almaniya klubunun qapıçısı ilə maraqlanır
Futbol
- 07 noyabr, 2025
- 14:00
İtaliyanın "Milan" klubu Almaniya təmsilçisi "Frayburq"un qapıçısı Noah Atubolu ilə maraqlanır.
"Report" "Calciomercato" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı qolkiperin yayda heyətə cəlb olunacağı gözlənilir.
Fransalı qapıçı Mayk Menyanın "Milan"la müqaviləsinin müddəti mövsümün sonunda başa çatacaq. Tərəflər yeni sözləşmə ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər.
Qeyd edək ki, Atubolu cari mövsüm Bundesliqada meydana çıxdığı doqquz matçın 3-də qapısını toxunulmaz saxlayıb.
