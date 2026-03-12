Meksikalı qolkiper Luis Anxel Malaqon ağır zədə səbəbindən DÇ-2026-da oynaya bilməyəcək
Futbol
- 12 mart, 2026
- 12:59
Meksika millisinin qapıçısı Luis Anxel Malaqon bu il keçiriləcək dünya çempionatını buraxacaq.
"Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, buna 29 yaşlı futbolçunun axilles vətərinin cırılması səbəb olub.
Ölkəsinin "Amerika" klubunda çıxış edən qolkiper KONKAKAF Çempionlar Kubokunda ABŞ-nin "Filadelfiya" kollektivi ilə görüşdə sıradan çıxıb. O, əməliyyat ediləcək və sağalma müddəti reabilitasiya prosesindən asılı olacaq.
Xatırladaq ki, DÇ-2026 iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.
