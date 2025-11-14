Mbappe futbol tarixində Peledən sonra 400 qol vuran ən gənc oyunçu olub
Futbol
- 14 noyabr, 2025
- 06:21
"Real Madrid" və Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe klub və milli karyerasında 399 və 400-cü qollarını vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin IX turunda Ukrayna millisi üzərində 4-0 hesablı qələbə qazanılan oyunda baş verib.
İyirmi altı yaşlı Mbappe əfsanəvi Peledən sonra futbol tarixində bu mərhələyə çatan ikinci ən gənc oyunçu və 27 yaşı tamam olmamış bunu edən yalnız ikinci oyunçu olub.
Mbappe klub səviyyəsində "Monako"da 27, "Real Madrid"də 62 və PSJ-də 256 qol vurub. Onun həmçinin Fransa millisində 55 qolu var.
Son xəbərlər
06:49
Keçmiş məcburi köçkün: Şükür, otuz illik əziyyətdən sonra yurdumuza qayıdırıqDaxili siyasət
06:40
Ağalı sakini: Prezidentə, xalqımıza minnətdaram ki, bu günü bizə nəsib etdiDaxili siyasət
06:35
Zəngilanın Ağalı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
06:21
Mbappe futbol tarixində Peledən sonra 400 qol vuran ən gənc oyunçu olubFutbol
05:55
ABŞ-nin təyyarədaşıyan gəmisi yaxın günlərdə Venesuela sahillərinə yaxınlaşacaqDigər ölkələr
05:17
Suriyanın təhlükəsizlik qüvvələri Əs-Suveydada silahlıların hücumlarını dəf edibDigər ölkələr
04:47
Heqset narkotik kartelləri ilə mübarizə əməliyyatının başladığını elan edibDigər ölkələr
04:22
ABŞ F-35-ların Ər-Riyada satılacağı halda texnologiyanın Çinə sızmasından ehtiyatlanırDigər ölkələr
03:56