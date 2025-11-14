İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Mbappe futbol tarixində Peledən sonra 400 qol vuran ən gənc oyunçu olub

    Futbol
    • 14 noyabr, 2025
    • 06:21
    "Real Madrid" və Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe klub və milli karyerasında 399 və 400-cü qollarını vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin IX turunda Ukrayna millisi üzərində 4-0 hesablı qələbə qazanılan oyunda baş verib.

    İyirmi altı yaşlı Mbappe əfsanəvi Peledən sonra futbol tarixində bu mərhələyə çatan ikinci ən gənc oyunçu və 27 yaşı tamam olmamış bunu edən yalnız ikinci oyunçu olub.

    Mbappe klub səviyyəsində "Monako"da 27, "Real Madrid"də 62 və PSJ-də 256 qol vurub. Onun həmçinin Fransa millisində 55 qolu var.

