Mbappe Fransa millisinin son məşqində iştirak etməyib
Futbol
- 07 oktyabr, 2025
- 14:35
Fransa millisinin futbolçusu Kilian Mbappe komandanın son məşqində iştirak etməyib.
"Report" "Tutto Mercato"ya istinadən xəbər verir ki, hücumçu zədəli olduğu üçün hazırlıq prosesinə qatılmayıb.
İspaniyanın "Real" klubunda çıxış edən forvard La Liqada "Vilyarreal"a qalib gəldikləri (3:1) matçda xəsarət alb.
Qeyd edək ki, Fransa millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində növbəti matçını Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcək. Qarşılaşma oktyabrın 10-da, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də "Park de Prens" stadionunda keçiriləcək.
Son xəbərlər
15:09
III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİBKomanda
15:06
Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilərBiznes
15:04
Türk Gənclik Akademiyasının Şimali Kiprdə yaradılması təklif edilibDigər
15:03
Ersin Tatar: Türkiyənin təminatı Şimali Kiprin təhlükəsizliyinin qarantıdırXarici siyasət
15:02
"Global Energy Solutions" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
14:59
Qırğızıstan TDT ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi hazırlayıbXarici siyasət
14:49
Viktor Orban: Macarıstan strateji planda Azərbaycanın yanındadırXarici siyasət
14:48
Tokayev: Qazaxıstan "TDT+" formatının yaradılmasını dəstəkləyirXarici siyasət
14:48