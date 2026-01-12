İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Maykl Kerrik "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi ola bilər

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 10:05
    Maykl Kerrik Mançester Yunaytedin baş məşqçisi ola bilər

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun sabiq yarımmüdafiəçisi Maykl Kerrikin yaxın vaxtlarda komandanın baş məşqçisi təyin olunacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

    Klubun rəhbərliyi və "INEOS" şirkəti ilə uğurlu danışıqlar aparan M.Kerrik hazırda bu vəzifəyə əsas namizəddir. O, bu postda hazırda baş məşqçi vəzifəsini müvəqqəti icra edən Darren Fletçeri əvəzləyə bilər. Yeni təyinatın bu həftə ərzində rəsmən elan olunacağı gözlənilir.

    Namizədlər arasında adı hallanan digər mütəxəssis isə komandanın sabiq çalışdırıcısı Ule Qunnar Sulşerdir.

    Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" yanvarın 5-də Ruben Amorimin baş məşqçi postundan ayrıldığını açıqlayıb.

