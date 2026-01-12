Maykl Kerrik "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi ola bilər
Futbol
- 12 yanvar, 2026
- 10:05
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun sabiq yarımmüdafiəçisi Maykl Kerrikin yaxın vaxtlarda komandanın baş məşqçisi təyin olunacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
Klubun rəhbərliyi və "INEOS" şirkəti ilə uğurlu danışıqlar aparan M.Kerrik hazırda bu vəzifəyə əsas namizəddir. O, bu postda hazırda baş məşqçi vəzifəsini müvəqqəti icra edən Darren Fletçeri əvəzləyə bilər. Yeni təyinatın bu həftə ərzində rəsmən elan olunacağı gözlənilir.
Namizədlər arasında adı hallanan digər mütəxəssis isə komandanın sabiq çalışdırıcısı Ule Qunnar Sulşerdir.
Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" yanvarın 5-də Ruben Amorimin baş məşqçi postundan ayrıldığını açıqlayıb.
