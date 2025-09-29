"Mançester Yunayted" serbiyalı hücumçu ilə maraqlanır
Futbol
- 29 sentyabr, 2025
- 11:02
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu Serbiya millisinin futbolçusu Duşan Vlahoviçlə maraqlanır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Gazetta" nəşri məlumat yayıb.
"Qırmızı şeytanlar" hazırda İtaliya təmsilçisi "Yuventus"da çıxış edən 25 yaşlı hücumçu ilə yanvarda müqavilə imzalamaq niyyətindədir.
Qeyd edək ki, Duşan Vlahoviç bu mövsüm 6 oyunda 4 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
