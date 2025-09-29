İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    "Mançester Yunayted" serbiyalı hücumçu ilə maraqlanır

    Futbol
    • 29 sentyabr, 2025
    • 11:02
    Mançester Yunayted serbiyalı hücumçu ilə maraqlanır

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu Serbiya millisinin futbolçusu Duşan Vlahoviçlə maraqlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Gazetta" nəşri məlumat yayıb.

    "Qırmızı şeytanlar" hazırda İtaliya təmsilçisi "Yuventus"da çıxış edən 25 yaşlı hücumçu ilə yanvarda müqavilə imzalamaq niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, Duşan Vlahoviç bu mövsüm 6 oyunda 4 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Duşan Vlahoviç transfer "Mançester Yunayted" klubu "Yuventus" klubu

