"Mançester Yunayted" qışda belçikalı müdafiəçini transfer etmək istəyir
Futbol
- 10 sentyabr, 2025
- 17:05
Portuqaliyanın "Sportinq" klubunun futbolçusu Zeno Debast karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.
"Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Mançester Yunayted" 21 yaşlı müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir.
Belçikalı oyunçunun 2026-cı ilin yanvarında "qırmızı şeytanlar"a keçmək ehtimalı var. "Arsenal" və "Aston Villa" da Debastla maraqlanır.
Qeyd edək ki, onun "Sportinq"lə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.
