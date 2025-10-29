"Mançester Yunayted" İspaniya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyir
Futbol
- 29 oktyabr, 2025
- 17:01
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu "Atletiko"nun (İspaniya) futbolçusu Konor Qallaheri transfer etmək istəyir.
"Report" "Sports Mole"yə istinadən xəbər verir ki, Mançester təmsilçisi onu yanvarda icarəyə götürmək qərarına gəlib.
İspaniya klubu icarə istəyini qəbul etməyəcəyi təqdirdə, Premyer Liqa təmsilçisi futbolçunun transferi üçün 60 milyon avro təklif göndərəcək.
Qeyd edək ki, 25 yaşlı yarımmüdafiəçi cari mövsüm "Atletiko"nun heyətində meydana çıxdığı 16 oyunda 1 qol müəlllifi olub.
Son xəbərlər
17:24
8 ayda "Azeri Light" markalı neftin orta qiyməti 73 dolları ötübEnergetika
17:22
Tbilisidə Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçiriləcəkRegion
17:18
Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdırİnfrastruktur
17:16
Foto
Azərbaycan Türkiyə ilə sığorta sektorunda əməkdaşlığı gücləndirirMaliyyə
17:14
Səfirlik: Monteneqroda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı danışıqlar aparılırXarici siyasət
17:14
U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları bəlli olubFərdi
17:11
"Xankəndi"nin baş məşqçisi: "Difai"yə mövqe səhvlərindən qollar buraxaraq uduzduq"Futbol
17:10
Baş nazirin müavini: Ağdam Sənaye Şəhərciyində Azərbaycanla Belarus birgə lift istehsal edəcəkBiznes
17:09