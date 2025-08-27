"Mançester Yunayted"in yarımmüdafiəçisi karyerasını İspaniyada davam etdirə bilər

"Mançester Yunayted"in və İngiltərə millisinin yarımmüdafiəçisi Kobbe Maynu karyerasını İspaniya La Liqasında davam etdirə bilər.
"Report"un "Daily Mail"ə istinadən məlumatına görə, futbolçuya Madridin iki nəhəng klubu - "Real" və "Atletiko" maraq göstərir.
Hər iki klub ingiltərəli futbolçunu 1 illik icarə əsasında heyətinə qatmaq variantını nəzərdən keçirir. K.Maynu Mançesteri tərk etmək istəməsə də, əsas heyətdə daim yer almaq arzusundadır.
Qeyd edək ki, 20 yaşlı oyunçu cari mövsümdə Premyer Liqanın ilk iki matçında meydana çıxmayıb.