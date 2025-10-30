"Mançester Yunayted"in futbolçusu uzunmüddətli zədədən sonra məşqlərə başlayıb
Futbol
- 30 oktyabr, 2025
- 18:39
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun futbolçusu Lisandro Martines uzunmüddətli zədədən sonra məşqlərə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, o, komandasının sonuncu məşqində iştirak edib.
Qeyd edək ki, argentinalı müdafiəçinin bu ilin əvvəlində dizində çarpaz bağ yırtıldığı üçün uzun müddət yaşıl meydanlardan kənar qalıb.
Martines 2022-ci ilin yayından "Mançester Yunayted"də çıxış edir. O, komandanın heyətində 91 oyuna çıxıb, 3 qol vurub və 3 məhsuldar ötürmə edib.
