    "Mançester Siti"nin sabiq hücumçusu Şotlandiya klubuna transfer olunub

    Futbol
    • 03 sentyabr, 2025
    • 10:19
    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun sabiq futbolçusu Keleçi İheanaço "Seltik" komandasına keçib. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Şotlandiya təmsilçisi məlumat yayıb. 

    28 yaşlı nigeriyalı hücumçu ilə "1+1" illik müqavilə imzalanıb. 

    Qeyd edək ki, forvard son olaraq İspaniyada "Sevilya"nın formasını geyinib. O, 2015-2017-ci illər aralığında "Mançester Siti"nin uğurları üçün çalışıb.

    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Former Sevilla forward Kelechi Iheanacho joins Celtic

