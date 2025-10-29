"Mançester Siti" müqavilənin müddətinin uzadılması üçün futbolçusu ilə danışıqlara başlayıb
Futbol
- 29 oktyabr, 2025
- 17:31
İngiltərənin "Mançester Siti" klubu müqaviləsinin müddətinin uzadılması üçün futbolçusu Rodri ilə danışıqlara başlayıb.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "şəhərlilər" ispaniyalı yarımmüdafiəçini heyətdə saxlamaqda maraqlıdır.
Klub rəhbərliyi ilin sonunadək onunla razılığın əldə olunacağına inanır.
Qeyd edək ki, Rodri 2019-cu ildən "Mançester Siti"də çıxış edir. O, cari mövsüm 7 matça çıxıb. 29 yaşlı yarımmüdafiəçinin hazırkı sözləşməsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
Son xəbərlər
17:42
EBRD Azərbaycana "yaşıl iqtisadiyyat"ın maliyyələşdirilməsi proqramı üçün 100 milyon dollar ayırmağı planlaşdırırMaliyyə
17:37
Azərbaycanın Omandakı səfirliyinin rəsmi açılışı olubXarici siyasət
17:37
Foto
Azərbaycan və Qazaxıstan Ali Məhkəmələri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıbHadisə
17:31
"Mançester Siti" müqavilənin müddətinin uzadılması üçün futbolçusu ilə danışıqlara başlayıbFutbol
17:24
8 ayda "Azeri Light" markalı neftin orta qiyməti 73 dolları ötübEnergetika
17:22
Tbilisidə Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçiriləcəkRegion
17:18
Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdırİnfrastruktur
17:16
Foto
Azərbaycan Türkiyə ilə sığorta sektorunda əməkdaşlığı gücləndirirMaliyyə
17:14