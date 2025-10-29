İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "Mançester Siti" müqavilənin müddətinin uzadılması üçün futbolçusu ilə danışıqlara başlayıb

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 17:31
    Mançester Siti müqavilənin müddətinin uzadılması üçün futbolçusu ilə danışıqlara başlayıb

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubu müqaviləsinin müddətinin uzadılması üçün futbolçusu Rodri ilə danışıqlara başlayıb.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "şəhərlilər" ispaniyalı yarımmüdafiəçini heyətdə saxlamaqda maraqlıdır.

    Klub rəhbərliyi ilin sonunadək onunla razılığın əldə olunacağına inanır.

    Qeyd edək ki, Rodri 2019-cu ildən "Mançester Siti"də çıxış edir. O, cari mövsüm 7 matça çıxıb. 29 yaşlı yarımmüdafiəçinin hazırkı sözləşməsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

    "Mançester Siti" klubu Rodri Müqavilə danışıqlar

