London klubları ispaniyalı hücumçunu transfer etmək istəyirlər
Futbol
- 03 noyabr, 2025
- 16:08
Portuqaliyanın "Portu" klubunda çıxış edən Samu Aqexova karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.
"Report" "Correio da Manha"ya istinadən xəbər verir ki, "Çelsi" və "Tottenhem" 20 yaşlı hücumçu ilə maraqlanır.
London təmsilçiləri ispaniyalı forvardın oyununu bəyənirlər. Portuqaliya nəhəngi futbolçunu ən azı 80 milyon avroya satmaq niyyətindədir.
Qeyd edək ki, S.Aqexovanın "Portu" ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub.
