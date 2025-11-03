İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    London klubları ispaniyalı hücumçunu transfer etmək istəyirlər

    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 16:08
    London klubları ispaniyalı hücumçunu transfer etmək istəyirlər

    Portuqaliyanın "Portu" klubunda çıxış edən Samu Aqexova karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.

    "Report" "Correio da Manha"ya istinadən xəbər verir ki, "Çelsi" və "Tottenhem" 20 yaşlı hücumçu ilə maraqlanır.

    London təmsilçiləri ispaniyalı forvardın oyununu bəyənirlər. Portuqaliya nəhəngi futbolçunu ən azı 80 milyon avroya satmaq niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, S.Aqexovanın "Portu" ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

    Çelsi klubu Tottenhem klubu transfer Samu Aqexova "Portu" klubu

    Son xəbərlər

    16:39

    "Real"ın futbolçusunda xroniki zədə aşkarlanıb

    Futbol
    16:36

    Müdafiə naziri: Ermənistan hərbi-texniki razılaşmalara yenidən baxacaq

    Region
    16:35

    Rafael Ağayev eşitmə məhdudiyyətli karateçilərlə görüşüb

    Fərdi
    16:29

    Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınmış oyunun tarixi bəlli olub

    Komanda
    16:26

    Azərbaycan XİN Panamanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:21

    Ermənistan Aİ-nin viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə Fəaliyyət Planını alacaq

    Region
    16:21
    Foto

    Naxçıvanda iki nasos stansiyası yenidən qurulur

    İnfrastruktur
    16:18

    "İlqar Mustafayev dedi ki, işləmək istəyirsənsə, tenderə qoşul" - BULVARDAKI MƏNİMSƏMƏYLƏ BAĞLI MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    16:17
    Foto

    Polad canlananda: "Baku Steel Art 2025" sərgisi Bakıda açılıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti