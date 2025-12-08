İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Masallının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    08 dekabr, 2025
    • 09:44
    Bu gün Masallı rayonunun bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report" "Azərişıq" ASC-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Masallı Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 35 kV-luq "Xıl" hava xəttində dekabrın 8-də təmir işləri aparılacaq.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 11:00-dan 13:00-dək Göyəçöl, Xıl, Qasımlı, Lürən, Musaküçə, Öncəqala, Sərçuvar, Şıxlar, Təzəkənd kəndlərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin yaşayış məntəqələri daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Masallı Azərişıq işıq

