Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki boksçusu qələbə qazanıb
Fərdi
- 08 dekabr, 2025
- 09:55
Azərbaycanın iki boksçusu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən dünya çempionatının 1/16 finalında qələbə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Maqsud Xasmetov (63,5 kq) debütdə Pasifik Niyonzima (Ruanda) ilə qarşılaşıb.
Boksçumuz rəqibinə üçüncü raundda nokautla qalib gəlib.
Xasmetov 1/8 finalda Ruslan Qafurovla (Tacikistan) gücünü sınayacaq.
Sərxan Əliyev (71 kq) isə Bonifatsi Maynanı (Keniya) mübarizədən kənarlaşdırıb. Dünya çempionatının bürünc medalçısı rəqibini 4:1 (29:28, 29:28, 28:29, 29:28, 30:27) hesabı ilə məğlub edib. O, 1/8 finalda Arturs Vaisla (Latviya) ilə münasibətinə aydınlıq gətirəcək.
Qeyd edək ki, dünya çempionatına dekabrın 13-də yekun vurulacaq.
