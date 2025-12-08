İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki boksçusu qələbə qazanıb

    Fərdi
    • 08 dekabr, 2025
    • 09:55
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki boksçusu qələbə qazanıb

    Azərbaycanın iki boksçusu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən dünya çempionatının 1/16 finalında qələbə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Maqsud Xasmetov (63,5 kq) debütdə Pasifik Niyonzima (Ruanda) ilə qarşılaşıb.

    Boksçumuz rəqibinə üçüncü raundda nokautla qalib gəlib.

    Xasmetov 1/8 finalda Ruslan Qafurovla (Tacikistan) gücünü sınayacaq.

    Sərxan Əliyev (71 kq) isə Bonifatsi Maynanı (Keniya) mübarizədən kənarlaşdırıb. Dünya çempionatının bürünc medalçısı rəqibini 4:1 (29:28, 29:28, 28:29, 29:28, 30:27) hesabı ilə məğlub edib. O, 1/8 finalda Arturs Vaisla (Latviya) ilə münasibətinə aydınlıq gətirəcək.

    Qeyd edək ki, dünya çempionatına dekabrın 13-də yekun vurulacaq.

