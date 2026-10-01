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    Lixtenşteynlə altıncı duel: Azərbaycan millisi əvvəlki 5 oyunun üçündə qalib gəlib

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2026
    • 15:40
    Lixtenşteynlə altıncı duel: Azərbaycan millisi əvvəlki 5 oyunun üçündə qalib gəlib

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində bu gün üz-üzə gələcək Azərbaycan və Lixtenşteyn yığmaları daha əvvəl 5 dəfə qarşılaşıblar.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan millisi bu oyunların 3-də qələbə qazanıb.

    Rəqib bir dəfə qalib gəlibsə, bir görüşdə heç-heçə qeydə alınıb.

    Tərəflərin ilk dueli 1998-ci ildə baş tutub. Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin Vadutsda baş tutan oyununda Lixtenşteyn seçməsi qalib gəlib - 2:1. Bu, rəqibin rəsmi matçlarda ilk qələbəsi kimi tarixə düşüb.

    Komandaların həmin seçmə mərhələdəki növbəti oyunu 1999-cu ildə keçirilib. Azərbaycan millisi rəqibini 4 cavabsız qolla üstələyib.

    Azərbaycan və Lixtenşteyn yığmaları növbəti dəfə DÇ-2010-un seçmə mərhələsində rəqib olublar. 2008-ci ildə Bakıda reallaşan matçda hesab açılmayıb. Vadutsda baş tutan görüşdə isə Azərbaycan millisi 2:0 hesablı qalibiyyətə imza atıb.

    Tərəflər son olaraq 2013-cü ildə yoldaşlıq oyununda qarşılaşıblar. Dubayda gerçəkləşən matçda Azərbaycan yığması rəqibini məğlub edib - 1:0.

    Xatırladaq ki, D Liqasının 2-ci qrupunun Azərbaycan - Lixtenşteyn qarşılaşması bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:00-da start götürəcək.

    UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Azərbaycan millisi Futbol üzrə Lixtenşteyn millisi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
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