İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    "Liverpul" Almaniya millisinin yarımmüdafiəçisini transfer etmək niyyətindədir

    Futbol
    • 15 aprel, 2026
    • 16:12
    Liverpul Almaniya millisinin yarımmüdafiəçisini transfer etmək niyyətindədir

    İngiltərənin "Liverpul" klubu "Ştutqart"ın (Almaniya) yarımmüdafiəçisi Anqelo Ştilleri transfer etmək imkanlarını nəzərdən keçirir.

    "Report"un "Football Insider" nəşrinə istinadən məlumatına görə, 25 yaşlı almaniyalı futbolçu ilə Premyer Liqanın digər təmsilçisi "Mançester Yunayted" də yaxından maraqlanır.

    Almaniya klubu oyunçunu 58-65 milyon avro qarşılığında başqa kluba buraxmağa hazırdır.

    Qeyd edək ki, A.Ştiller 2023-cü ilin avqustundan "Ştutqart"da çıxış edir. Onun müqaviləsinin müddəti 2028-ci il iyunun 30-na qədərdir. Yarımmüdafiəçi 2025/2026 mövsümündə keçirdiyi 45 matçda iki qol və 10 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    "Transfermarkt" portalı onun dəyərini 45 milyon avro qiymətləndirir.

    Anqelo Ştiller Liverpul FK Ştutqart FK Mançester Yunayted FK

    Son xəbərlər

    16:55

    Yeni təyinat TƏBİB-də vətəndaş məmnunluğunun artırılmasına yönəlib - RƏY

    Sağlamlıq
    16:55

    Azərbaycan yaxın 5 ildə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbətini 11 %-ə endirəcək

    Maliyyə
    16:50

    Səhiyyə idarəetməsində yeni mərhələ: tibbi xidmətlərin əlçatanlığı üçün institusional islahatlar - ŞƏRH

    Sağlamlıq
    16:48

    Azərbaycanın növbəti 4 il üçün büdcə siyasətinin hədəfləri açıqlanıb

    Maliyyə
    16:43
    Foto
    Video

    Yasamalda evdə baş verən yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb - YENİLƏNİB- 3

    Hadisə
    16:40

    Azərbaycanın yaxın 2 ildə dövlət borcunun 29 milyard manatı ötəcəyi gözlənilir

    Maliyyə
    16:38

    Azərbaycanda təsiri məhdud olan güzəşt və azadolmaların ləğvi planlaşdırılır

    Maliyyə
    16:34

    Azərbaycan əhalisinin yaxın 4 ildə gəlirləri və xərcləri üzrə proqnozlar açıqlanıb

    Maliyyə
    16:32

    Azərbaycanda yaxın 4 ildə orta illik inflyasiyanın 5 %-dən aşağı olacağı gözlənilir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti