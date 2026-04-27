"Liv Bona Dea Arena"da təbii ot örtüyünün yenilənməsi üçün renovasiya işləri başlayıb
Futbol
- 27 aprel, 2026
- 15:29
"Liv Bona Dea Arena"da təbii ot örtüyünün yenilənməsi məqsədilə genişmiqyaslı renovasiya işlərinə başlanılıb.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
Aparılan işlər UEFA-nın "Hat-Trick" layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir və stadionun infrastrukturunun daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət edir.
Layihə çərçivəsində meydanın keyfiyyətinin artırılması, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və oyun şəraitinin yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
16:16
Foto
"Həzi Aslanov" metrostansiyasında görülən işlərə dair son vəziyyət açıqlanıbİnfrastruktur
16:14
WUF13 ilə bağlı media nümayəndələri üçün məlumatlandırma sessiyası keçirilibMedia
16:12
MSK-nın yeni tərkibdə ilk iclası keçirilirDaxili siyasət
16:05
EBRD ilə Azərbaycandakı makroiqtisadi mühit müzakirə edilibMaliyyə
16:02
"Škoda" Bakı metrosu üçün qatar tədarükü üzrə tenderə maraq göstərirİnfrastruktur
16:01
Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinə 6 il həbs cəzası verilibHadisə
15:58
Foto
Naxçıvanda cüdoçular üçün kəmər imtahanı təşkil olunubFərdi
15:54
FHN gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edibDaxili siyasət
15:53