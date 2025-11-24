Lionel Messi tarixdə ən çox məhsuldar ötürmə verən iki futbolçudan biri olub
Futbol
- 24 noyabr, 2025
- 09:49
ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunun oyunçusu Lionel Messi tarixdə ən çox məhsuldar ötürmə verən iki futbolçudan biridir.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, 38 yaşlı hücumçu buna MLS-in 1/4 final mərhələsinin cavab oyununda, "Tsintsinnati"yə qalib gəldikləri (4:0) matçda nail olub.
Argentinalı ulduz oyunçu karyerasında buna 404-cü dəfə nail olub və əfsanəvi Ferents Puşkaşa çatıb.
Qeyd edək ki, Messi sözügedən görüşdə bir qol və üç assistlə yadda qalıb.
