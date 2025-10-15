İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 15:50
    Lautaro Martines millidə vurduğu qolların sayında Maradonanı qabaqlayıb

    Argentina millisinin hücumçusu Lautaro Martines yığmanın beş ən sərrast futbolçuları sırasına daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, 28 yaşlı hücumçu Puerto-Riko ilə yoldaşlıq görüşündə (6:0) iki dəfə fərqlənərək millinin heyətində 34-cü və 35-ci qollarını vurub.

    Bununla da Martines əfsanəvi Dieqo Maradonanı (34 qol) qabaqlayıb və Ernan Krespoya (35) çatıb. O, yalnız Serxio Aquero (42), Qabriel Batistuta (54) və Lionel Messidən (114) geri qalır.

    lautaro martines Dieqo Maradona Bombardir Argentina millisi

