Lamin Yamalın zədəsi gözlənildiyindən daha ciddidir
Futbol
- 17 sentyabr, 2025
- 12:25
İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Lamin Yamalın zədəsinin gözləniləndən daha ciddi olduğu ortaya çıxıb.
"Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, 18 yaşlı futbolçu La Liqada "Xetafe" (21 sentyabr) və "Ovyedo"ya (23 sentyabr) qarşı matçları buraxa bilər.
Daha əvvəl gənc yarımmüdafiəçinin UEFA Çempionlar Liqasında "Nyukasl"la görüşdə (18 sentyabr) iştirak etməyəcəyi dəqiqləşmişdi.
Qeyd edək ki, L.Yamal avqustun 23-də "Levante" ilə oyunda qasıq nahiyəsindən zədələnmişdi.
Son xəbərlər
13:27
Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 15 %-dən çox artıbBiznes
13:25
Portuqaliya mətbuatı: "Qarabağ"ın qələbəsi "Benfika" üçün "soyuq duş" olduFutbol
13:24
Gələn il üçün BMT-nin büdcəsi 500 milyon dollar azaldıla bilərDigər ölkələr
13:24
Qusarda həyətində çətənə kolu yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxsdən 28 kiloqram narkotik aşkarlanıbHadisə
13:22
"AD Ports Group" Xəzərdə ilk dəfə gəmi sifarişini Azərbaycana veribİnfrastruktur
13:21
Bakıda 7 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıbİnfrastruktur
13:16
Foto
Daşbulaqdakı tut bağlarında 25 nəfər daimi, 750 nəfər isə mövsümü işlərə cəlb ediləcəkDaxili siyasət
13:13
Seyidbəyli sakini: Kəndə qayıdan insanların narahat yuxularına son qoyulubDaxili siyasət
13:08