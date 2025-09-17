İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Lamin Yamalın zədəsi gözlənildiyindən daha ciddidir

    Futbol
    • 17 sentyabr, 2025
    • 12:25
    Lamin Yamalın zədəsi gözlənildiyindən daha ciddidir
    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Lamin Yamalın zədəsinin gözləniləndən daha ciddi olduğu ortaya çıxıb.

    "Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, 18 yaşlı futbolçu La Liqada "Xetafe" (21 sentyabr) və "Ovyedo"ya (23 sentyabr) qarşı matçları buraxa bilər.

    Daha əvvəl gənc yarımmüdafiəçinin UEFA Çempionlar Liqasında "Nyukasl"la görüşdə (18 sentyabr) iştirak etməyəcəyi dəqiqləşmişdi. 

    Qeyd edək ki, L.Yamal avqustun 23-də "Levante" ilə oyunda qasıq nahiyəsindən zədələnmişdi.

