La Liqa klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb
Futbol
- 09 oktyabr, 2025
- 13:30
İspaniyanın "Ovyedo" klubu baş məşqçisi Velko Paunoviçlə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə La Liqa təmsilçisi məlumat yayıb.
Serbiyalı mütəxəssis 2025-ci ilin martında bu posta təyin olunub. O, komanda ilə Sequndadan La Liqaya vəsiqə qazanıb.
Qeyd edək ki, "Ovyedo" 8 turdan sonra 6 xalla 17-ci pillədə qərarlaşıb.
