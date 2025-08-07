Haqqımızda

Konfrans Liqası: Azərbaycan klubları bu gün III təsnifat mərhələsində ilk oyunlarını keçirəcəklər

Konfrans Liqası: Azərbaycan klubları bu gün III təsnifat mərhələsində ilk oyunlarını keçirəcəklər "Sabah" və "Araz-Naxçıvan" UEFA Konfrans Liqasında növbəti oyunlarına bu gün çıxacaqlar.
Futbol
7 avqust 2025 09:00
Konfrans Liqası: Azərbaycan klubları bu gün III təsnifat mərhələsində ilk oyunlarını keçirəcəklər

"Sabah" və "Araz-Naxçıvan" UEFA Konfrans Liqasında növbəti oyunlarına bu gün çıxacaqlar.

"Report"un məlumatına görə, Naxçıvan təmsilçisi III təsnifat mərhələsinin ilk matçında Bakıda Kiprin "Omoniya" klubu ilə üz-üzə gələcək.

Qarşılaşma "Dalğa Arena"da, saat 20:00-da start götürəcək. Görüşün baş hakimi çexiyalı Andrjey Berka olacaq.

"Araz-Naxçıvan" əvvəlki raundda Yunanıstanın "Aris", "Omoniya" isə Gürcüstanın "Torpedo" (Kutaisi) komandasını mübarizədən kənarlaşdırıb. Cütün qalibi pley-offda PAOK (Yunanıstan) - "Volfsberger" (Avstriya) duelinin məğlubu ilə görüşəcək.

"Sabah" isə Bolqarıstanda "Levski" (Sofiya) klubunun qonağı olacaq. Georgi Asparuxov adına stadionda Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq matçı xorvatiyalı Duye Strukan idarə edəcək.

Bakı təmsilçisi əvvəlki mərhələdə Moldovanın "Petrokub" klubunu məğlub edib, Sofiya klubu isə Avropa Liqasında Portuqaliyanın "Braqa" kollektivinə uduzub. Cütün qalibi növbəti raundda AZ (Alkmar, Niderland) - "Vaduts" (Lixtenşteyn) duelinin güclüsü ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

Qeyd edək ki, UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyunları avqustun 14-də keçiriləcək.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Азербайджанские клубы сегодня проведут первые матчи в III квалификационном раунде Лига конференций

Ən vacib xəbərlər

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi