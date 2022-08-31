Haqqımızda

Konfederasiyalar üzrə klub yarışlarının bombardirləri bəlli olub

Konfederasiyalar üzrə klub yarışlarının bombardirləri bəlli olub Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 6 konfederasiyada klub yarışlarında indiyədək ən çox qol vurmuş futbolçuları açıqlayıb.
Futbol
31 Avqust , 2022 10:10
Konfederasiyalar üzrə klub yarışlarının bombardirləri bəlli olub

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 6 konfederasiyanın klub yarışlarında indiyədək ən çox qol vurmuş futbolçuları açıqlayıb.

"Report" IFFHS-in rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, hazırda İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunda çıxış edən Kriştianu Ronaldu UEFA turnirlərində 143 qola imza atıb.

37 yaşlı portuqaliyalı hücumçu digər konfederasiyalardakı rekordçulardan xeyli irəlidədir.

Cənubi Amerika Futbol Konfederasiyasından (CONMEBOL) ekvadorlu Alberto Spenser klub turnirlərində 58 dəfə fərqlənməyə müvəffəq olub. 2006-cı ildə 68 yaşında ikən vəfat etmiş keşmiş oyunçunun rekordu 50 ildir əlçatmaz qalıb.

Afrika Futbol Konfederasiyasında (CAF) Konqo Demokratik Respublikasından olan Trezor Mputu 56, Asiya Futbol Konfederasiyasında (AFC) monteneqrolu Deyan Damyanoviç 43 qol, Okeaniya Futbol Konfederasiyasında Solomon adalarından olan Benjamin Totori 28, Şimali və Mərkəzi Amerika Karib hövzəsi zonasında (CONCACAF) meksikalı Xavyer Orosko 24 qolla rekordçudur.

Bizim Facebook səhifəmizə abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

İlham Əliyev Tokayevə: Daim bir-birimizi dəstəkləyirik və əminəm ki, bu, gələcəkdə də davam edəcək
İlham Əliyev Tokayevə: "Daim bir-birimizi dəstəkləyirik və əminəm ki, bu, gələcəkdə də davam edəcək"
24 Avqust , 2022 17:04
Qarabağdakı yollara xidmət üçün alınmış maşın və mexanizmlər təqdim edilib
FotoQarabağdakı yollara xidmət üçün alınmış maşın və mexanizmlər təqdim edilib
25 Avqust , 2022 11:53
BNA: 151 avtobusun hərəkət intervalında gecikmələr var
BNA: "151 avtobusun hərəkət intervalında gecikmələr var"
25 Avqust , 2022 19:10
Azərbaycan banklarına qoyulan depozitlər azalıb
Azərbaycan banklarına qoyulan depozitlər azalıb
27 Avqust , 2022 16:43
Türkiyədə miqrantları daşıyan mikroavtobus qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var
Türkiyədə miqrantları daşıyan mikroavtobus qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var
27 Avqust , 2022 01:31
Bu il Azərbaycandan 327 gənc xaricdə təhsil alacaq
Bu il Azərbaycandan 327 gənc xaricdə təhsil alacaq
27 Avqust , 2022 12:21
SOCAR bp-nin bir neçə əməkdaşını təşəkkürnamə ilə təltif edib
FotoSOCAR bp-nin bir neçə əməkdaşını təşəkkürnamə ilə təltif edib
27 Avqust , 2022 18:25
Ukraynada həlak olan azərbaycanlının nəşi Bakıya göndərilib 
FotoUkraynada həlak olan azərbaycanlının nəşi Bakıya göndərilib 
28 Avqust , 2022 12:00
Nazirlik rəsmisi: Yasamalda baş verən hadisə torpaq sürüşməsi deyil, orda sürüşmə potensialı da yoxdur
Nazirlik rəsmisi: "Yasamalda baş verən hadisə torpaq sürüşməsi deyil, orda sürüşmə potensialı da yoxdur"
29 Avqust , 2022 11:49
Kriştianu Ronaldu növbəti dəfə Çelsiyə təklif olunub
Kriştianu Ronaldu növbəti dəfə "Çelsi"yə təklif olunub
29 Avqust , 2022 16:42

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi