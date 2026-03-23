    Kolumbiyanın Milyonarios klubunun 18 yaşlı futbolçusu vəfat edib

    Kolumbiyanın "Milyonarios" klubunun gənclərdən ibarət komandasının yarımmüdafiəçisi Santyaqo Kastrilyon 18 yaşında dünyasını dəyişib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Hadisə şənbə günü gənclər arasında keçirilən ölkə çempionatı matçı zamanı baş verib. Futbolçu qəfildən meydanda huşunu itirib. Ona dərhal tibbi yardım göstərilib, daha sonra isə təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya çatdırılaraq kardioloqların nəzarəti altında reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

    Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, gənc idmançı özünə gəlməyib və vəfat edib. Klubdan verilən rəsmi açıqlamada Santyaqonun ailəsi, komanda yoldaşları və dostlarının əhatəsində son mənzilə yollandığı bildirilib.

    Qeyd edək ki, Kastrilyon "Milyonarios"un əsas komandasında rəsmi matça çıxmasa da, dəfələrlə oyunların iştirak ərizəsinə salınmışdı.

    Milyonarios FK Santyaqo Kastrilyon Kolumbiya

