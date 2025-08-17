"Kəpəz" yeni transferlərini və müqavilə müddətini artırdığı futbolçuları açıqlayıb

Yeni mövsüm üçün heyətini komplektləşdirməyə davam edən "Kəpəz" Raul Məmmədovla Elcan Əbilovu heyətinə cəlb edib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, müdafiəçi mövqeyində oynayan Raulun 21 yaşı var.
20 yaşlı Elcan isə yarımmüdafiəçidir. Hər iki oyunçu mövsümün sonuna kimi icarə əsasında "sarı-göylər"in formasını geyinəcək.
Bundan başqa, Gəncə təmsilçisi daha üç futbolçu ilə müqaviləni yeniləyib. Fərid Kələntərov və Arzu Atakişiyevlə 2, Elgün Bayramovla 1 illik anlaşma imzalanıb.