    "Kəpəz" yeni baş məşqçi ilə razılığa gəlib

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2025
    • 13:52
    Kəpəz yeni baş məşqçi ilə razılığa gəlib

    Azər Bağırov "Kəpəz"lə razılığa gəlib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında mütəxəssis özü bildirib.

    O, bir çox məsələlərdə razılıq əldə olunduğunu söyləyib:

    "Demək olar, razılaşmışıq. Sadəcə, tam olaraq rəsmi bir şey olmadığı üçün uzun-uzadı danışa bilmərəm. İnşallah, rəsmiləşsin, hədəflərimiz barədə danışacağıq".

    Qeyd edək ki, "Kəpəz" daha əvvəl baş məşqçi Adil Şükürovla vidalaşıb. Komanda Misli Premyer Liqasında keçirdiyi 6 matçda məğlub olub.

    Azər Bağırov 2024/2025 mövsümündə də Gəncə klubunda işləyib.

    "Kəpəz" klubu yeni baş məşqçi Azər Bağırov

