"Kəpəz" sabiq legionerini yenidən qaytarıb
Futbol
- 29 avqust, 2025
- 21:35
"Kəpəz" sabiq legionerini yenidən qaytarıb.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə klubu Dieqo Verdaşkanı heyətinə qatıb.
28 yaşlı müdafiəçi ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, D.Verdaşka ötən mövsümündə də "Kəpəz"in formasını geyinib. Futbolçu ümumilikdə 30 oyunda meydana çıxıb.
Son xəbərlər
23:15
ABŞ Çinli jurnalistlər üçün yeni viza məhdudiyyətləri təklif edirDigər ölkələr
23:09
Cavid Hüseynov: Süni intellekt sahəsində universal savadlılıq artıq zərurətdirİKT
22:52
İsrail: Qəzzada fələstinli İŞİD lideri zərərsizləşdirilibDigər ölkələr
22:45
Türkiyədə təyyarə qəzaya uğrayıb, xəsarət alan varRegion
22:30
Foto
Yermak: Ukrayna Rusiya ilə liderlər səviyyəsində danışıqlara hazırdırDigər ölkələr
22:28
"Neftçi" evdə "Turan Tovuz"a məğlub olubFutbol
22:23
Macarıstan Aİ-nin Rusiyanın Kiyevə raket zərbələrini pisləyən bəyanatını dəstəkləməyibDigər ölkələr
22:20
ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan və Ermənistanla imzalanmış sənədləri dərc edibXarici siyasət
21:57
Foto