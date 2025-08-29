    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    • 29 avqust, 2025
    • 21:35
    Kəpəz sabiq legionerini yenidən qaytarıb

    "Kəpəz" sabiq legionerini yenidən qaytarıb.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə klubu Dieqo Verdaşkanı heyətinə qatıb.

    28 yaşlı müdafiəçi ilə 1 illik müqavilə imzalanıb. 

    Qeyd edək ki, D.Verdaşka ötən mövsümündə də "Kəpəz"in formasını geyinib. Futbolçu ümumilikdə 30 oyunda meydana çıxıb.

