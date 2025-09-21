İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    "Kəpəz"lə matç "Qəbələ"nin futbolçusu üçün əlamətdar olub

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2025
    • 15:12
    Kəpəzlə matç Qəbələnin futbolçusu üçün əlamətdar olub

    Misli Premyer Liqasının V turunda "Kəpəz"lə matç "Qəbələ"nin futbolçusu Ziya Şəkərxanov üçün əlamətdar olub.

    "Report" bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, "Qəbələ" akademiyasının yetirməsi olan 18 yaşlı futbolçu Premyer Liqada debütünü rəsmiləşdirib.

    Beləliklə, bu mövsüm "Qəbələ"nin heyətində Premyer Liqada debüt edən futbolçuların sayı 4-ə çatıb. Buna qədər Fərid İsgəndərov, Nuğay Rəşidov və Süleyman Damadayev də elitada ilk oyunlarını keçiriblər.

