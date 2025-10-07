"Kəpəz" klubu yayda yollarını ayırdığı futbolçunu yenidən transfer edəcək
Futbol
- 07 oktyabr, 2025
- 17:00
"Kəpəz" klubu yayda yollarını ayırdığı Rauf Hüseynlini yenidən transfer edəcək.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, "sarı-göyər" 25 yaşlı müdafiəçini azad agent kimi sıralarına qatacaq.
Qeyd edək ki, cari mövsümün əvvəlində müqaviləsinin müddəti başa çatan R.Hüseynli "Kəpəz"i tərk etmişdi. O, ötən mövsüm çempionatda 27 matça çıxaraq 2 qol vurub, 2 məhsuldar ötürmə verib.
