    "Kəpəz"in kubok məğlubiyyətlərinin sayı 35-ə çatıb

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 12:08
    Kəpəzin kubok məğlubiyyətlərinin sayı 35-ə çatıb

    "Kəpəz" Azərbaycan Kubokunda 35-ci məğlubiyyətini alıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, 1/4 finalın "Turan Tovuz"la görüşünə təsadüf edib.

    Qərb derbisində qeydə alınan 0:2 hesablı yenilgi Gəncə klubu üçün kubokda 35-ci olub. "Kəpəz" 114-cü matçında bu qədər məğlubiyət alıb. Gəncə təmsilçisi evdə 16, səfərdə 19 dəfə uduzub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda yalnız "Neftçi" (43) və MOİK (42) daha çox məğlub olub.

    Azərbaycan Kuboku Kəpəz klubu məğlubiyyət sayı Peşəkar Futbol Liqası

