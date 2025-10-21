"Kəpəz"in braziliyalı futbolçusu: "Sonuncu pilləni mümkün qədər tez tərk etmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ
"Kəpəz"in braziliyalı futbolçusu Luis Paçu "Report"a müsahibə verib. O, komandasının cari mövsüm Misli Premyer Liqasında qazandığı ilk qələbədən danışıb. "Kəpəz"in tez bir zamanda toparlanacağını deyən futbolçu turnir cədvəlində yer aldıqları sonuncu pillədən qurtulmaq istədiklərini söyləyib.
- Misli Premyer Liqasının VIII turunda səfərdə "Şamaxı"ya qalib gəlməklə cari mövsüm ilk qələbənizi qazandınız. Oyunla bağlı nə deyə bilərsiniz?
- Həqiqətən bizim üçün çətin bir matç oldu. Amma xarakter göstərərək möhəşəm qələbə qazandıq və gözəl oyun sərgilədik. Göstərdiyimiz performansla 3 xala layiq olduğumuzu da göstərdik.
- Sözügedən matçda dubl etdiniz. Qolların davamının gələcəyini düşünürsünüz?
- İlk növbədə fikrim bu komandaya faydalı olmaqdır. İstər qol vurum, istərsə də məhsuldar ötürmə verim. Əsas odur ki, klub nəticə göstərsin və xal qazansın. Bundan sonra da "Kəpəz"ə faydalı olmağa çalışacağam. Belə olduqda uğurlu çıxışlar özünü göstərir. Yəqin ki, qollarım da davamlı olar.
- İlk 7 turda xal qazanmağa nə mane oldu?
- Bəzi nüanslar zamanla düzəlməli idi. Deyə bilərəm ki, artıq hər şey yavaş-yavaş öz yerinə oturur. Futbolçularımız indi bir-birilərini daha yaxşı tanıyırlar. Düşünürəm ki, doğru yoldayıq və bunun məntiqi sonluğu olacaq.
- Azər Bağırov komandaya baş məşqçi təyin olunandan sonra nəyi dəyişdi?
- Yeni baş məşqçi bizə çox güvən verdi. O, komandaya gəldikdən dərhal sonra ab-havanı yüngülləşdirdi və futbolçuları bir araya topladı. Özümüzə güvəni qaytararaq bildirdi ki, qarşıdakı matçlarda güclü ola bilərik. Nəticədə ilk qələbəmizi qazandıq.
- Son oyunda qazandığınız qələbə sizə xüsusi motivasiya verəcək?
- Belə olacağına əminəm. Futbolda hər zaman bu cür hallar yaşanır. Bizə lazım olan bir qələbə idi və onu qazandıq. İndi növbəti matçlara köklənərək, qalib gələcəyimiz oyunların sayını artırmalıyıq.
- Komandanı bu mövsüm elitada saxlamaq mümkün olacaq?
- Turnir cədvəlində sonuncu pillədə qərarlaşmışıq. Düşdüyümüz bu çətin vəziyyətdən çıxacağıq. Hələ qarşıda çox oyun var. Sadəcə, istəyirik ki, sonuncu pilləni mümkün qədər tez tərk edək.
- Yeni tikilmiş Gəncə stadionunda oynamaq üçün həyəcanlanırsınız?
- Əlbəttə. Gəncə stadionu çox gözəldir və bu şəhərin insanları futbolu çox sevirlər. Komanda ev oyunlarını doğma meydanda keçirərkən arenaya çoxlu azarkeşlər toplaşırdı. Yenidən bu anın yaşanmasını istəyirik. Stadiona toplaşan azarkeşlərə qələbə bəxş etmək əla hissdir. Bizim çoxsaylı azarkeşlərimiz var. Evdə oynamaq hər zaman gözəldir. İnsan öz ailəsinin dəstəyini həmişə hiss etmək istəyir.