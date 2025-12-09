"Kəpəz"in baş məşqçisi: "Araz-Naxçıvan"la oyunda futbolçularımın çıxışından çox razı qaldım"
Futbol
- 09 dekabr, 2025
- 19:34
"Kəpəz" klubunun baş məşqçisi Azər Bağırov "Araz-Naxçıvan"la matçda futbolçularının çıxışından razı qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Gəncə təmsilçisinin çalışdırıcısı mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XVI turunda səfərdə "Araz-Naxçıvan"a 0:2 hesabı ilə məğlub olduqları oyundan sonra fikirlərini bölüşüb:
"Mənim üçün maraqlı oyun oldu. Futbolçularımın çıxışından çox razı qaldım. Bir az bəxtimiz də gətirmədi. Bəlkə də, birinci və ya ikinci epizodda fərqlənsəydik oyun tam başqa cür olardı. Önümüzə baxıb, oyunlarımızı təhlil edib, səhvlərimizi düzəldib, daha da yaxşı olmağa çalışacağıq".
