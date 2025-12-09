İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Kəpəz"in baş məşqçisi: "Araz-Naxçıvan"la oyunda futbolçularımın çıxışından çox razı qaldım"

    Futbol
    • 09 dekabr, 2025
    • 19:34
    Kəpəzin baş məşqçisi: Araz-Naxçıvanla oyunda futbolçularımın çıxışından çox razı qaldım

    "Kəpəz" klubunun baş məşqçisi Azər Bağırov "Araz-Naxçıvan"la matçda futbolçularının çıxışından razı qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Gəncə təmsilçisinin çalışdırıcısı mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XVI turunda səfərdə "Araz-Naxçıvan"a 0:2 hesabı ilə məğlub olduqları oyundan sonra fikirlərini bölüşüb:

    "Mənim üçün maraqlı oyun oldu. Futbolçularımın çıxışından çox razı qaldım. Bir az bəxtimiz də gətirmədi. Bəlkə də, birinci və ya ikinci epizodda fərqlənsəydik oyun tam başqa cür olardı. Önümüzə baxıb, oyunlarımızı təhlil edib, səhvlərimizi düzəldib, daha da yaxşı olmağa çalışacağıq".

    "Araz-Naxçıvan" klubu Futbol Baş məşqçi Azər Bağırov

    Son xəbərlər

    19:46

    Zelenski: Ukrayna tezliklə sülhün bərqərar olmasında maraqlıdır

    Digər ölkələr
    19:35

    Paşinyan Almaniya Prezidenti ilə Cənubi Qafqazda sülh gündəliyini müzakirə edib

    Region
    19:34

    "Kəpəz"in baş məşqçisi: "Araz-Naxçıvan"la oyunda futbolçularımın çıxışından çox razı qaldım"

    Futbol
    19:25
    Foto

    Yasin Söylər: Azərbaycan türk dünyasının inkişafında körpü rolunu oynayır

    Elm və təhsil
    19:25

    Azərbaycan klubu Çelenc Kubokunun 1/16 final mərhələsinin ilk oyununda uduzub

    Komanda
    19:14

    Qusarda yol qəzası baş verib, 4 nəfər xəsarət alıb

    Digər
    19:05

    Aİ Yunanıstanın təkliflərini geri göndərib

    Digər ölkələr
    18:55

    IATA: "Apple" "iPhone" üzlüyündən aviaşirkətin bir sərnişindən qazandığından daha çox gəlir əldə edir

    Maliyyə
    18:54

    Rusiyada qəzaya uğrayan təyyarədəki bütün heyət üzvləri həlak olub - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti