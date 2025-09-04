"Kəpəz" İdarə Heyətinin üzvü ilə yollarını ayırıb
Futbol
- 04 sentyabr, 2025
- 11:05
Erkin İbrahimov "Kəpəz" Futbol Klubunun İdarə Heyətinin üzvülüyündən çıxarılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gəncə təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bölgə klubunun iclasında bir sıra qərarlar qəbul olunub.
E.İbrahimov şəxsi vəziyyəti ilə əlaqədar klubun işlərinə tam köklənə bilmədiyini bildirib və İdarə Heyətinin üzvlüyündən ayrılmaq istədiyini təkrar olaraq açıqlayıb.
İdarə Heyətinin sədri müraciəti qəbul edib və nəticədə Erkin İbrahimov qurumun üzvlüyündən çıxarılıb.
"Sarı-göylər" digər struktur dəyişiklikləri barədə isə yaxın günlərdə məlumat verəcək.
Son xəbərlər
12:03
İngiltərə Premyer Liqasının ikiqat qalibi Rumıniya klubuna keçibFutbol
12:03
Portuqaliyada matəm elan edilibDigər ölkələr
12:02
Yaponiyanın Baş naziri: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh regionda sabitlik üçün əsas olacaqDigər ölkələr
11:53
Kolleclərə qəbul olunanların qeydiyyat tarixi məlum olubElm və təhsil
11:46
Azərbaycan Braziliya ilə mədənçilik və mineral emalı sahələrində əməkdaşlıq edə bilərEnergetika
11:43
Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaqDigər ölkələr
11:40
Foto
Video
Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin 51 %-i icra edilibİnfrastruktur
11:39
Foto
Video
Azərbaycanda regionun ən iri Batareya Saxlanc Sistemləri qurulurEnergetika
11:36