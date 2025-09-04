İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    Futbol
    • 04 sentyabr, 2025
    • 11:05
    Kəpəz İdarə Heyətinin üzvü ilə yollarını ayırıb

    Erkin İbrahimov "Kəpəz" Futbol Klubunun İdarə Heyətinin üzvülüyündən çıxarılıb. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gəncə təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. 

    Bölgə klubunun iclasında bir sıra qərarlar qəbul olunub.

    E.İbrahimov şəxsi vəziyyəti ilə əlaqədar klubun işlərinə tam köklənə bilmədiyini bildirib və İdarə Heyətinin üzvlüyündən ayrılmaq istədiyini təkrar olaraq açıqlayıb.

    İdarə Heyətinin sədri müraciəti qəbul edib və nəticədə Erkin İbrahimov qurumun üzvlüyündən çıxarılıb.

    "Sarı-göylər" digər struktur dəyişiklikləri barədə isə yaxın günlərdə məlumat verəcək.

    "Kəpəz" klubu ayrılıq İdarə Heyətinin üzvü struktur dəyişiklikləri

