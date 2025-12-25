"Kəpəz" futbolçu seçimlərinə başlayır
Futbol
- 25 dekabr, 2025
- 15:09
"Kəpəz" Futbol Akademiyası 2026-cı il üçün seçimlərə başlayır.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, Gəncə təmsilçisi 2009-2019-cu il təvəllüdlü oğlan və 2014-2016-cı il təvəllüdlü qızları seleksiya məşqlərinə dəvət edir.
Seçimlər 2026-cı il yanvarın 3-4-də təşkil olunacaq. Seleksiya prosesi klubun Məşq Mərkəzinin meydançasında keçiriləcək və saat 11:00-da başlayacaq.
Seçimlərdən uğurla keçən futbolçular akademiyanın müvafiq yaş qrupu üzrə komandalarına qəbul olunacaqlar.
Son xəbərlər
15:19
Dekabr ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımları ödənilibSosial müdafiə
15:18
Peskov: Ukrayna ilə sülh müqaviləsinin ilkin variantı təhlil olunurDigər ölkələr
15:18
Bakıda "Land Rover" idarə edən narkokuryerdən 17 kq marixuana aşkarlandı - Əməliyyat görüntüləriHadisə
15:17
Mikayıl Cabbarov: "Əczaçılığın inkişafı dərman təminatının gücləndirilməsinə xidmət edir"Biznes
15:16
Həndbol üzrə Azərbaycan I Liqasında iştirak edəcək komandalar müəyyənləşibKomanda
15:12
Paşinyan: İranla strateji tərəfdaşlıq sənədini imzalamağa hazırıqRegion
15:10
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilibDaxili siyasət
15:09
"Kəpəz" futbolçu seçimlərinə başlayırFutbol
15:05