    Futbol
    • 25 dekabr, 2025
    • 15:09
    Kəpəz futbolçu seçimlərinə başlayır

    "Kəpəz" Futbol Akademiyası 2026-cı il üçün seçimlərə başlayır.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, Gəncə təmsilçisi 2009-2019-cu il təvəllüdlü oğlan və 2014-2016-cı il təvəllüdlü qızları seleksiya məşqlərinə dəvət edir.

    Seçimlər 2026-cı il yanvarın 3-4-də təşkil olunacaq. Seleksiya prosesi klubun Məşq Mərkəzinin meydançasında keçiriləcək və saat 11:00-da başlayacaq.

    Seçimlərdən uğurla keçən futbolçular akademiyanın müvafiq yaş qrupu üzrə komandalarına qəbul olunacaqlar.

