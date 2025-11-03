İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Kaxaber Sxadadze: "Qəbələ" klubu öz oyununun nəticəsini görəcək"

    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 22:12
    Kaxaber Sxadadze: Qəbələ klubu öz oyununun nəticəsini görəcək

    "Qəbələ" klubu öz oyununun nəticəsini görəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qəbələ"nin baş məşqçisi Kaxaber Sxadadze Misli Premyer Liqasının X turunda "Sabah"a qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis məğlub olduqları matç barədə danışıb:

    "Bu gün oyunçularımız yaxşı çıxışları ilə yadda qaldılar. Buna görə onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Bəzi epizodlarda bəxtimizin gətirmədiyini deyə bilərəm. İlk hissədə yaxşı çıxış etsək də, rəqib komanda künc zərbəsindən sonra qapımıza yol tapdı. İkinci yarıda da əlimizə düşən fürsətləri qola çevirə bilmədik. İnanıram ki, oyunlarımızın nəticəsini görəcəyik".

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Qəbələ" qarşılaşması "bayquşlar"ın 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    "Qəbələ" klubu Kaxaber Sxadadze Baş məşqçi Premyer Liqa

