İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Karvan-Yevlax" üç futbolçusu ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:26
    Karvan-Yevlax üç futbolçusu ilə yollarını ayırıb

    "Karvan-Yevlax" üç futbolçusu ilə yolları ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yevlax təmsilçisi məlumat yayıb.

    Nika Çaçaşvili, Qabil Əlizadə və portuqaliyalı Vitor Huqo ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Karvan-Yevlax klubu üç futbolçu yollar ayrıldı

    Son xəbərlər

    15:54

    Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri cüzi artıb

    Maliyyə
    15:54

    Bu gün Davosda Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətlərinin görüşü keçiriləcək

    Region
    15:53

    Nazirlər Kabinetinin aktlarının rəsmi dərc edilməsi Qaydası barədə Qərarda dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    15:50

    IEA: Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb

    Energetika
    15:50
    Foto
    Video

    Dərnəgüldəki obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-9

    Hadisə
    15:49

    Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıb

    İnfrastruktur
    15:47

    İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    15:46

    İngiltərə klubu "Roma"dakı futbolçusunu geri qaytarıb

    Futbol
    15:45

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti