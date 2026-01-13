İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Karvan-Yevlax" "Sabah"ın futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 15:04
    Karvan-Yevlax Sabahın futbolçusunu icarəyə götürüb

    "Karvan-Yevlax" müqavilə ilə "Sabah"a məxsus olan yarımmüdafiəçi Rauf Rüstəmlini mövsümün sonunadək icarəyə götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yevlax təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, "Qəbələ"nin yetirməsi olan Rauf Rüstəmli karyerası boyunca "Sabah", "Şamaxı" və "Sumqayıt" klublarında forma geyinib. 22 yaşlı yarımmüdafiəçi U-17, U-19, U-21 və əsas milli komandalarımızın da şərəfini qoruyub.

    "Karvan-Yevlax" Futbol transfer Rauf Rüstəmli

    Son xəbərlər

    15:15

    Azərbaycan daha bir ölkəyə siqaret tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    15:14

    Ukrayna müdafiə nazirinin müavini ən çox ehtiyac duyduqları silahı açıqlayıb

    Digər ölkələr
    15:09

    ABB-dən "İndi al, sonra ödə!" xidməti

    Biznes
    15:05

    Macarıstanda aprelin 12-də parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:04

    "Karvan-Yevlax" "Sabah"ın futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    14:55

    İşədüzəlmə vasitəçiləri üçün elektron reyestr tətbiq olunub

    Sosial müdafiə
    14:52

    Qazaxıstan Prezidenti ABŞ ilə danışıqlar üzrə nümayəndə təyin edib

    Region
    14:52

    Azərbaycan 3 ölkədən təbii bal tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    14:51

    Sumqayıtda avtomobil yanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti